「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身がレギュラー出演するテレビ朝日のバラエティー番組「家事ヤロウ!!!」のスタッフから粋なプレゼントをもらったことを報告した。カズレーザーは「家事ヤロウスタッフの皆様からプレゼント！」と切り出し、エプロンの写真をアップ。赤いエプロンにはカズレーザーとその隣で微笑む女性のワッペンがあしらわれていた。カズレーザーは8月に女