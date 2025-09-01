元SKE48・松井珠理奈（28）の自身10年ぶりとなる2nd写真集「アイヲシル」（9月9日発売、宝島社）の表紙カットがこのほど、公開された。美ボディを解放したランジェリー姿で、28歳の大人らしい表情を見せている。 【写真】表情もスタイルも大人にアイドル時代と違う！28歳の松井珠理奈にドキッ 同写真集は、松井の地元・東海地方で全編撮影。ランジェリーカットに初挑戦したほか、水着姿や愛犬との癒やしショッ