【モデルプレス＝2025/09/01】タレントのpecoが1日、都内で行われた映画『シャッフル・フライデー』（9月5日公開）ディズニーファン試写会イベントに登壇。ディズニー愛や息子とのエピソードを語った。【写真】peco、グアムでの水着姿◆peco、ディズニー愛熱弁デニムジャケットに赤いチェックスカート、編み上げブーツというスタイルで登場したpeco。ディズニーチャンネルを好きになったきっかけについて聞かれると、メモを用意し