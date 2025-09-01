EBiDANが、15周年の記念となる新グループを誕生させるオーディション『EBiDAN THE AUDITION 2026』の募集を開始した。 （関連：EBiDAN大集結！年に一度の祝祭『EBiDAN THE LIVE 2025』――全9組61名勢揃いのDAY2、完全レポート） 応募条件は、 応募時点で12歳～25歳の男性。そのほか、特定のプロダクション、マネジメント、レコード会社やオーガナイザーに所属してい