抗日戦争勝利80周年記念の軍事パレードに向けて訓練を行う中国軍兵士ら＝8月20日、北京【北京共同】中国は3日、北京市の天安門広場周辺で抗日戦争勝利80年を記念する軍事パレードを実施する。ロシアのプーチン大統領や北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記、天津で開かれた上海協力機構（SCO）首脳会議に出席した中央アジア諸国首脳らが集結。習近平指導部はパレード直前のSCO開催で機運を盛り上げ、対立するトランプ米政権に結束を誇