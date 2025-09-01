NTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）とピクシーダストテクノロジーズ（PxDT）は9月1日、富山県富山市八尾町で開催される「おわら風の盆」に来場する外国人観光客に向けたリアルタイム翻訳ソリューションに関する実証実験を実施することを発表した。○実証実験の背景「おわら風の盆」は毎年9月1日〜3日に、富山県富山市八尾町で開催される、約300年の歴史を持つ伝統的な祭り。例年およそ20万人の観光客が訪れるという