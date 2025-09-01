Æü»±¤ò¼ê¤ËÅìµþ¡¦¶äºÂ¤òÊâ¤¯¿Í¤¿¤Á¡á7·îµ¤¾ÝÄ£¤Ï1Æü¡¢º£Ç¯¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤ÈÌÀ¤±¤Î»þ´ü¤Î³ÎÄêÃÍ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Çß±«ÌÀ¤±¤Ï´ØÅì¹Ã¿®¤Ç6·î28Æü¤´¤í¡ÊÂ®Êó»þÅÀÈæ20ÆüÁá¤Þ¤ë¡Ë¡¢ËÌÎ¦¤¬6·î29Æü¤´¤í¡ÊÆ±19ÆüÁá¤Þ¤ë¡Ë¡¢±âÈþ¤¬6·î9Æü¤´¤í¡ÊÆ±10ÆüÁá¤Þ¤ë¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÅý·×¤¬¤¢¤ë1951Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¤âÁá¤¤µ­Ï¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Å·¸õ¤Î·Ð²á¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»þ´ü¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÊÐÀ¾É÷¤¬Ê¿Ç¯¤è¤êËÌ´ó¤ê¤òÎ®¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅìËÌËÌÉô¡¢ÅìËÌÆîÉô¡¢Åì³¤¡¢¶å