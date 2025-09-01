ラグビーの関東大学リーグ開幕に向けた記者会見で、胸にスポンサーのロゴを入れたジャージーを披露した明大の平主将（前列左から3人目）ら＝1日、東京都港区ラグビーの関東大学リーグ、対抗戦とリーグ戦の開幕（13日）に向けた記者会見が1日、東京都内で行われ、16チームの監督と主将が出席した。規定改正で今季から公式戦ジャージーに広告掲出が認められ、胸にスポンサーのロゴを入れた明大の平主将は「格好いいと思う。サポー