Ì¾¸Å²°¹Á¿åÂ²´Û¤Ï¡¢8·î¤Ë»à¤ó¤À¥·¥ã¥Á¡Ö¥¢ー¥¹¡×¤Î»à°ø¤¬Ä²Ç±Å¾¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¹Á¿åÂ²´Û¤ÇÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤¿16ºÐ¤Î¡Ö¥¢ー¥¹¡×¤Ï¹ñÆâÍ£°ì¤Î¥ª¥¹¤Î¥·¥ã¥Á¤Ç¡¢7·î31Æü¤«¤é¥¨¥µ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸åÂÎÄ´¤¬°­²½¤·¤Æ8·î3Æü¤Ë»à¤Ë¤Þ¤·¤¿¡£²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢»à°ø¤ÏÄ²¤¬¤Í¤¸¤ì¤ÆÇÓÝõ¤Ê¤É¤¬¾å¼ê¤¯¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ÖÄ²Ç±Å¾¡×¤Ç¡¢¤²¤Ã¤×¤äÓÒÅÇ¤È¤¤¤Ã¤¿Ä²Ç±Å¾¤Î¾É¾õ¤Ï»à¤Ì´ÖºÝ¤Î¥¢ー¥¹¤Ë¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç