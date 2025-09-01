(C)Konami Amusement">『ポップンミュージック』新筐体(C)Konami Amusement『ポップンミュージック』が15年ぶりに新筐体を発表。これまで『ポップンミュージック』は、新曲やテーマを更新し続けて27年にわたってサービスを継続してきたが、この度、満を持して新筐体での『ポップンミュージック』がリリースされることになった。すでに大阪や秋葉原などでロケーションテスト(ロケテ)を行っており、音楽ゲーム界隈では話題となってい