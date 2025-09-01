中国国家統計局サービス業調査センターと中国物流・購買連合会が8月31日に発表したデータによると、8月の製造業購買担当者指数（PMI）は前月比0．1ポイント上昇の49．4％で、製造業の景況感が改善した。非製造業の業務活動指数は前月比0．2ポイント上昇の50．3％となり、景気判断の分かれ目となる50％を上回り、非製造業は引き続き拡大傾向を維持した。また、総合PMI産出指数は前月比0．3ポイント上昇の50．5％で、景気判断の分か