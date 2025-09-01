Her lip to BEAUTYから、ブランドを象徴するチェリーモチーフの香り「CHERRY DRESS」をまとった限定ハンドクリームが登場します。2025年9月6日(土)よりルクア イーレ大阪店で先行販売、9月25日(木)には公式オンラインストアで発売予定。そして9月26日(金)から全国主要店舗で一般販売がスタート。甘酸っぱく華やかな香りと、美容液のようなリッチなうるおいを同時に叶える特別な一本です♡ チ