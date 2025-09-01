¤¤¤Þ¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤Ã¤Æ²¿¡©·ÝÇ½³¦¤Ë¤âÂ¿¿ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Á¡¢À¤³¦Åª¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷Í¥¤ÎÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î¥é¥Ö¥Ö¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¡Ö#labubu¡×¤ÈÅº¤¨¡¢Çö»ç¿§¤Î¿Í·Á¡¦¥é¥Ö¥Ö¤ÈÂ·¤¤¤Î¿§¤Î¥Í¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥é¥Ö¥Ö¤Ï¡¢¹á¹Á½Ð¿È¡¢¥ª¥é¥ó¥À°é¤Á¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Î¶²È¾º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¥¦¥µ¥®¤Î¤è¤¦¤Ê¼ª¤Ë¥®¥¶¥®¥¶¤Î»õ