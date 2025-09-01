さつまいもグルメの祭典「横浜おいも万博」が、10月17日（金）〜10月20日（月）の期間、神奈川・横浜市にある横浜赤レンガ倉庫で開催される。【写真】人気店の味が勢ぞろい！進化系さつまいもグルメ＆スイーツ■秋の味覚を堪能今回開催される「横浜おいも万博」は、全国から30店舗以上が大集合し、焼きいもの食べ比べをはじめ、進化したさつまいもグルメやスイーツを提供する期間限定のイベント。横浜港を臨む開放的なロケ