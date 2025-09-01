日向坂46の高橋未来虹が、8月31日放送の『日向坂で会いましょう』（テレビ東京／毎週日曜25時20分）で実施された「運動能力チェック」にて“坂道レコード”を更新。驚きの記録に、ファンから称賛の声が寄せられている。【写真】乃木坂46・櫻坂46・日向坂46「坂道グループ」ヘアカットでイメチェンを遂げたメンバーは？この日の番組では「日向坂46五期生運動能力チェック隊！」を放送。3月に加入した五期生の運動能力をさま