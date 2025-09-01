9月24日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2464号（マガジンハウス）のスペシャルエディション表紙に、プロ野球12球団マスコットが登場。「anan」初の“応援”特集をおくる。【写真】Snow Man・宮舘涼太、「anan」で2度目のソロ表紙カリスマオーラ全開の“覇王姿”披露！昨年発売され反響を呼んだ、つば九郎（東京ヤクルトスワローズ）＆ドアラ（中日ドラゴンズ）に続き、今年はなんと、12球団のマスコットが「anan」に登場。