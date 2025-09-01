¥Ç¥ó¥½¡¼ËÜ¼Ò¡á2023Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©´¢Ã«»Ô¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥ó¥½¡¼¤Ï1Æü¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÆâÇ³µ¡´Ø¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥×¥é¥°¡×»ö¶È¤Ê¤É¤òÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È¤Ë¾ùÅÏ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÉáµÚ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¼Ö¤ÎÅÅÆ°²½¤Ë·Ð±Ä»ñ¸»¤ò¿¶¤ê¸þ¤±¤ëÁÀ¤¤¡£¾ùÅÏ²Á³Ê¤Ï1800²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê²Á³Ê¤Ïº£¸å·èÄê¤¹¤ë¡£ÇÓ¥¬¥¹Ãæ¤Î»ÀÁÇÇ»ÅÙ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¡ÖÇÓµ¤¥»¥ó¥µ¡¼¡×»ö¶È¤â´Þ¤à¡£³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¶¥ÁèË¡Åö¶É¤Î¾µÇ§¼èÆÀ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á