今年５月に中程度のアルツハイマー型認知症と診断されていたことを公表した歌手・橋幸夫が１日までに入院していることを、所属事務所「夢グループ」石田重廣社長が明らかにした。先日まで石田社長らは全国各所で「夢グループ２０周年記念コンサート」を実施。橋も５月３１日に一過性脳虚血発作で緊急入院したが、退院後の６月１１、１２日にステージに立った。しかしその翌日、帰京後に病院に行き、そのまま入院することに。