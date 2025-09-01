ビッケブランカのキャリア史上最大の日米大陸ツアー＜VK Blanka North America & Japan Tour 2025＞の最終公演が、8月30日に大阪・フェスティバルホールで開催された。◆ライブ写真同ツアーは、5月にカナダ、アメリカ、メキシコの北米3カ国を回り、6月より日本へ。この日は、東京、愛知、北海道、福岡、宮城、石川公演を経た4カ月にわたるツアーのファイナルとあって、全国から多くの観客が大阪に集まった。摩天楼を思わせる巨