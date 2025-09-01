レバークーゼンは1日、今季からチームを率いたエリック・テン・ハフ監督の解任を発表した。12-13シーズンに地元オランダで指導者としての道を歩み始めたテン・ハフ氏は、17-18シーズンから名門アヤックスの監督に就任。エールディビジを3回、KNVBカップを2回制すなどタイトルをもたらし、22-23シーズンからマンチェスター・U指揮官に就任した。プレミアリーグでは初年度に3位となるも、23-24シーズンは当時のクラブワースト