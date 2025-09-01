＜FUJIROCK FESTIVAL’23＞や＜SONIC MANIA 2023＞に出演した後、2024年に活動を休止した鋭児が、活動休止を明けJAM SESSION LIVEとEPのリリースを発表した。今後の活動に関しては「メンバー各々のペースでやっていきます」とのことだ。活動休止明け一発目は、彼らのスタイルでもあるJAMを中心にしたライブ＜CREATE DA VIBE＞を10月3日(金)に渋谷 TOKIO TOKYOにて開催する。活動休止期間にメンバー各々が培ったクリエイティビティ