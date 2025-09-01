¼¯»ùÅç¸©½Ð¿å»Ô¤Î½Ð¿åÁí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤ÎÃËÀ­´Ç¸î»Õ¤¬¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨²üÌÈ¿¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢22ºÐ¤ÎÃËÀ­´Ç¸î»Õ¤Ç¤¹¡£ ½Ð¿å»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­´Ç¸î»Õ¤ÏµîÇ¯11·î¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¡£Æî¶å½£À¾²ó¤ê¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÅÐºä¼ÖÀþ¤Ë¼Ö¤ò¤È¤á¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢½ä²óÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬È¯¸«¤·¡¢´ð½àÃÍ¤Î3ÇÜ¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ÃËÀ­´Ç¸î»Õ¤Ï¼¯»ù