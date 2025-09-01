フォンデアライエン欧州委員長（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）の欧州委員会報道官は1日、フォンデアライエン欧州委員長が乗ったチャーター機がブルガリアの空港に着陸しようとした際、衛星利用測位システム（GPS）が電波妨害を受けて機能しなくなっていたと明らかにした。報道官によると、ブルガリア当局はロシアによる工作の疑いがあるとみている。フォンデアライエン氏はロシアに近接するEU加盟7カ国