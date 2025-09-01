ドルが軟調、ユーロドル１．１７台前半この後のＮＹ市場は休場＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドルが軟調に推移している。特に対欧州通貨で顕著。ユーロドルは1.17台乗せ、ポンドドルは1.35台前半など底堅く推移している。ドル円は147円を挟んで売買が交錯し、方向性は希薄。クロス円は対ドルでのユーロやポンドの上昇を受けて、円安方向に動いている。欧州株や米株先物・時間外取引は小高く推移し