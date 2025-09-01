Ì´¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀÐÅÄ½Å×¢¼ÒÄ¹¡Ê67¡Ë¤¬1Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥àÃæ±û²ñ´Û¤Ç¡ÖÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤ÎËÜ²»¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õ²ÎÍØ¥·¥ç¡¼¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½êÂ°²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¡Ê82¡Ë¤¬Æþ±¡Ãæ¤Ç¤¢¤ë»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ïº£Ç¯5·î20Æü¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¶¶¤¬¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¡£ÂÎÄ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²Î¼ê³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤¬¡¢¶¶¤ÏÆ±31Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»öÌ³½ê20¼þÇ¯µ­Ç°¸ø±é¸å¤Ë¼«Âð¤«¤éµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì°ì