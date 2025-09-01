¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/01¡ÛM!LK¤Î±öºêÂÀÃÒ¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤­¡×¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£Âç¸ç¤¬9·î1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¥·¥ê¡¼¥º ¡ÝDrama¡Ý¡×¡Ê9·î21Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿24»þ¡ÁBS¥Õ¥¸ÊüÁ÷¡¦FODÇÛ¿®¡Ë¤Î´°À®È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ±·î¤Ë25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë2¿Í¤¬ÊúÉé¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û±öºêÂÀÃÒ¡õ²ÃÆ£Âç¸ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤ÇÌ©Ãå¢¡±öºêÂÀÃÒ¡õ²ÃÆ£Âç¸ç¡Ö¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¥·¥ê¡¼¥º¡×½Ð±é¤Î¿´¶­1992Ç¯¤Î´©¹Ô³«»Ï°ÊÍè¡¢Îß·×500ËüÉô¤ò