±é½Ð²È¤ÎÀÐ°æ¤Õ¤¯»Ò¤µ¤ó¤¬1Æü¡¢99ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢Âçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¾å±éÃæ¤Î±é½ÐÉñÂæ¡Ö¤«¤¿¤­Æ±»Ö¡×¤Î½ª±é¸å¤ËÅÐÃÅ¡£¼ç±é¤ÎÆ£»³Ä¾Èþ¡Ê66¡Ë¡¢¹âÅçÎé»Ò¡Ê61¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·ÃÂÀ¸Æü¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ°ìÅÙ²¼¤ê¤¿åËÄ¢¡Ê¤É¤ó¤Á¤ç¤¦¡Ë¤¬ºÆ¤Ó¾å¤¬¤ë¤È¡¢Âç¤­¤ÊÇï¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢µÒÀÊ¤ò´¬¤­¹þ¤ó¤Ç°ìµ¤¤Ë½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤Ë¡£¹ë²Ú¤Ê¥±¡¼¥­¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ï¤¡¡¢¤¹¤´¤¤¡ª¤³¤Î¥±¡¼¥­¤¹¤´¤¤¤Ç