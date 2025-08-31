都会の喧騒を離れ、自然の中でほっと癒されたい。けれど「グランピング」と聞くと、なんとなく自分にはハードルが高そうで、つい敬遠してしまう──。そんなレディにこそ訪れてほしいのが、日本初のグランピングリゾート「星のや富士」。キャンプ経験ゼロでも、アウトドアが得意でなくても大丈夫♡五感をゆるやかにほぐし、自然に身を委ねながら、心も体もリトリートできる贅沢な時間が待っています。今回は、そんな「星の