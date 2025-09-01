9·î1Æü¤Ï¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÃÏ¿Ì¡¢ÂæÉ÷¡¢¹ë±«¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼«Á³ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖºÒ³²Âç¹ñ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î³è²Ð»³¤ÎÌó1³ä¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤ÎÌó2³ä¤¬ÆüËÜ¶áÊÕ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÂç±«¤ÎÇ¯´ÖÈ¯À¸²ó¿ô¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¶¯ÅÙ¤Î¶¯¤¤±«¤Ï1980Ç¯º¢¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó2ÇÜ¤ÎÉÑÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£ÅìµþÅÔ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ÖÆü¾ïÈ÷Ãß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢Èó¾ï»þ¤ËÉ¬Í×¤ÇÈ÷Ãß¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤­¤â¤Î¤ò¤Þ¤È