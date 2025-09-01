ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊýÌÌÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯9·î1Æü¡¢»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶è¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê55¡Ë¤òÅÅ»Ò·×»»µ¡»ÈÍÑº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»²ñ¼Ò¤«¤é¤Î½Ð¸þ¼Ô¤È¤·¤ÆËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤Ç¹Ô°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿2024Ç¯6·î¡¢ËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤¬µÒ¤ËÂ£Äè¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤ËÆþ¼ê¤·¡¢·×3Ëü6000±ßÁêÅö¤ò¼«¿È¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤Ë¸ò´¹¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÈËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤ÎURL¤òÉÔÀµ¤ËÆþ¼ê¤·¡¢