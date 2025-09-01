1日午後、東京・世田谷区で40歳の韓国籍の女性が男に刃物で切りつけられ、その後死亡した事件で、先ほど警視庁は交際相手とみられる韓国籍の男の身柄を東京・羽田空港で確保しました。交際を巡るトラブルがあったとみられています。午後6時半すぎ、東京・羽田空港第3ターミナルで警察官に連れられて歩く男の映像。この後、羽田空港から警視庁世田谷警察署に身柄を移されました。当時、空港での様子を目撃していた男性によりますと