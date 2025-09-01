都会のオアシス、東京・渋谷区代々木公園で目撃された奇妙な光景。「イット！」が見つけたのは、木の幹が大きく膨らんだ、世にも奇妙なケヤキ。驚くのは、その大きさです。実際に近づいてみると、巨大なコブの大きさは、男性スタッフの顔と比べても一目瞭然。抱きかかえようと腕を広げても、抱きかかえられないほどの大きさです。コブの長さを測ってみると、なんと170cm！異様な存在感を放つ巨大なコブに、来園者も「ハチの巣かな