陸上男子１００メートルで世界陸上２大会連続ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（東レ）と、男子走り幅跳びで世界陸上３大会連続出場の橋岡優輝（富士通）が１日、宮崎市内で合宿をスタートさせた。この日は地元のスポーツ少年団約５０人と同じグラウンドで、軽めに体を動かした。練習後には、河野俊嗣宮崎県知事から宮崎牛を贈られるなど歓迎を受け、サニブラウンは「合宿を充実させて、いい姿を世界陸上で見せられたら」