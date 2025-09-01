King＆Prince〓橋海人（26）が1日、自身のインスタグラムを更新。体調不良で急きょ欠席した日本テレビ系「24時間テレビ48」について言及した。〓橋は「24時間テレビに出演された皆さん、番組スタッフの皆さん、関わられた全ての皆さん。本当にお疲れさまでした。そして、自分が出られなくなったことによりご迷惑をおかけして、本当に申し訳ありませんでした」と謝罪した。当日は生放送の出演部分は不在となった。自身が出演予定だ