経団連が入る経団連会館＝東京・大手町経団連が2026年春闘で経営側の指針としてまとめる「経営労働政策特別委員会（経労委）報告」の骨子案が1日分かった。中小企業を含めて「賃金引き上げの力強いモメンタム（勢い）の定着」を打ち出すのが柱だ。トランプ米政権の高関税政策などで企業業績の先行き不透明感が強まるが、賃上げ原資の確保に向け、人件費や原材料費などコスト上昇分を価格に転嫁する必要性を改めて訴える。経団