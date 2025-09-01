お庭がなかったり狭かったりで遊べない場合、家の前の道路で遊ぶこともありますね。道路はある程度の幅があるので、ボール遊びもしやすいのかもしれません。でもご近所さんからすると、子どものボール遊びが迷惑になることもあるのでしょう。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『自分の子どもが家の前の道路でボール遊びしていて、近所の人に注意されたら、親の立場である皆さんはどう思いますか？子