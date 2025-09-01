ダンスボーカルグループ・Ｍ！ＬＫの塩粼太智（２４）が１日、都内でＢＳフジのドラマ「タクミくんシリーズ−Ｄｒａｍａ−」（２１日スタート。日曜、深夜２４時）の完成発表会に、Ｗ主演をつとめる加藤大悟（２４）とともに登場した。全寮制男子校を舞台にした大人気ＢＬ小説の、シリーズ初となる実写版連続ドラマ。作品に関連して高校時代をテーマにトーク。塩粼は芸能活動で「そんなに学校に行けなかった」と