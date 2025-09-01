³¤³°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç?¥´¡¼¥¸¥ã¥¹ÊìÌ¼?2¥·¥ç¥Ã¥È!½÷Í¥¡¦ÉðÅÄµ×Èþ»Ò¤¬¡¢Ì¼¤Î?¹ç³ÊÎ¨2%ÆÍÇË?¤·¤¿¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê»Ñ¤òSNS¤ÇÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢»ä¤ÎÌ¼¤¬¥É¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë°Ù¤ÎÂè°ìÊâ¤òÊâ¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£2%¤ÎÆñ´Ø¤òÆÍÇË¤·¤¿Ì¼¤ò¿´¤«¤é°Î¤¤¤ÈË«¤á¾Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¯¡¼¥ëÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹½÷¥½¥Õ¥£¥¢¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¤«¤éÇò°á¤òÃå¤»¤ÆÄº¤¯¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÌÞÏÀ»²²ÃÃ×¤·¤Þ¤·