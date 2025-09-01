8·î30Æü¤«¤é31Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢SUPER EIGHT¡¦²£»³Íµ¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·ÐºÑÅª¤Ê»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë105¥­¥í¤òÁö¤êÈ´¤­¡¢¸«»ö¤Ë´°Áö¡£²áµîºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë7²¯40Ëü8600±ß¤ÎÊç¶â¤ò½¸¤á¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï²£»³¤Î¡ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¡É¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡Ö²£»³¤µ¤ó¤Ï¡¢8·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØGolden SixTONES¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ø¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢