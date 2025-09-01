¡Ö54ºÐ¤È47ºÐ¡×¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤­¤è¤·(47)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤¬54ºÐ¿Íµ¤ÃËÀ­²Î¼ê¤ÈÊú¤­¹ç¤¦»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£8·î29Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAnimeloSummerLive2025"ThanXX!"¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Öµ®¶µ¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢À¾Àîµ®¶µ(54)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÀÖ¤¤T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÎÉ¹Àî¤Ë¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã