£±£±·î¤Î¸©ÃÎ»öÁª¤Ø¶á¤¯½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë²£ÅÄÉûÃÎ»ö¤Ø¸©µÄ²ñ¤ÎÃæËÜµÄÄ¹¤¬´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¹­Åç¸©µÄ²ñ ÃæËÜÎ´»ÖµÄÄ¹¡Ö½÷À­ÃÎ»ö¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤·¤¿¤Ê¤é¤Ð¸©À¯½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¸©À¯¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤â¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¹­Åç¸©¤ò¤â¤Ã¤ÈÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡× ¸©µÄ²ñ¤ÎÃæËÜµÄÄ¹¤¬£±Æü¸á¸åÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢½ÐÇÏ¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²£ÅÄÈþ¹áÉûÃÎ»ö¤Ë¤Ä¤¤