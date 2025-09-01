8月は「新型コロナ」関連の経営破たん（負債1,000万円未満含む）が150件判明し、2020年2月の第1号の発生から累計1万2,725件に達した。2025年5月に5カ月ぶりとなる190件超えを記録したが、3カ月連続して年間の最少件数を更新し、コロナ破たんは減少傾向が続いている。国内の企業数（358万9,333社、2016年総務省「経済センサス」）を基にした比率では、コロナ破たん率は0.354％で、全国の企業300社強に1社が破たんした計算となる