¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¶Ì°æ»í¿¥¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬2025Ç¯8·î26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀ¤Ë¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò¤ß¤»¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¡£¡×¶Ì°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¡£¡×¤È¤¤¤¤¡¢¼Ì¿¿½¸¡Ö¤¿¤Þ¤æ¤é¡×¡Ö¤·¤ª¤É¤­¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ä¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¤òÅê¹Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö#¤·¤ª¤É¤­¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¢¤é¤ï¤Ê¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Î¹õ¤¤¥É¥ì¥¹