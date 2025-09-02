中国遼寧省丹東で、鴨緑江沿いの遊歩道への立ち入りを規制する治安当局者ら。奥は「中朝友誼橋」＝1日（共同）【丹東共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は中国・北京で3日に開かれる抗日戦争勝利80年記念行事に出席するため近く訪中する。聯合ニュースなど韓国の複数のメディアは1日、金氏が同日午後（日本時間同）に特別列車で平壌を出発したと報じた。北朝鮮の朝鮮中央通信も2日、1日の出発を報道。訪中は2019年1月以来、約