自民党は２日、７月の参院選惨敗を総括する文書を取りまとめ、両院議員総会で報告する。総括文書は、石破首相（党総裁）ら党執行部の責任にどのように言及するかが最大の焦点だ。総会では、首相や、総括後の辞任の可能性を示唆している森山幹事長の進退を巡る発言にも注目が集まる。自民は総括文書の取りまとめ後、臨時総裁選実施の是非を問う意思確認の手続きに入る。自民は２日、総会に先立って参院選総括委員会の会合を開