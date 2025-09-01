ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2025年9月1日（月）〜9月7日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■双子座（ふたご座）カード：ソードの10（逆位置）心身の疲れが限界を迎えていたが、ようやく回復の兆し