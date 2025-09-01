火災の時のみならず、防災の啓発活動なども行う地域の「消防団」。その担い手が不足しています。この地方も切実な状況です。 1日、名古屋市中区で開かれた、あるセレモニー。 名古屋グランパスの公式マスコット、「グランパスくん」らの姿もありますが、主役はこちらの「バス」。 車体には、大きく「消防団員募集」の文字が書かれています。 「できるだけ多くの市民の方・若い方の目に留まっていただけるよう