¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡Û²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²¤½£°Ñ°÷Ä¹¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤¬¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Î¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢±ÒÀ±ÍøÍÑÂ¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊGPS¡Ë¤¬ÅÅÇÈË¸³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬1ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Åö¶É¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¹©ºî¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£