¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 4¿ÍÁÈ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¯¥ëー¡¢Åìµþ´¶À­¤¬¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½Ð¿È¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µーAlenoise¤ò·Þ¤¨¡¢9·î10Æü¤Ë¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖVIBE&VIBE¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£ADLER¡¦ONE¡¦K02¡¦DJ¤ÎShingo Yue¤«¤é¤Ê¤ë4¿ÍÁÈ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¯¥ëー¡¢Åìµþ´¶À­ ADLER¡¦ONE¡¦K02¡¦DJ¤ÎShingo Yue¤«¤é¤Ê¤ë4¿ÍÁÈ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¯¥ëー¡£2024Ç¯5·î¤Ë¡ÖStre