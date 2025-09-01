¡Ø¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡Ù¤Ç¡Ø¥½¥Õ¥È¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥àÁíÁªµó2025¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢³ÆÉôÌç¤ÎTOP3¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ø¤µ¤Ã¤Ñ¤êÉôÌç¡Ù¤Î·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤Ë!?ÅêÉ¼¼Ô¤Î¥ì¥Ó¥åー¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤µ¤Ã¤Ñ¤êÉôÌç Âè3°Ì ¥Ö¥í¥ó¥º¾Þ¡§Milk Stand ËÌ³¤Æ»¶½ÇÀ¼Ò¡ÖËÒ¾ìÄ¾Á÷¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡×420±ß ²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»¥¨¥¢¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼Ò µíÆý¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê½÷À­¡¦20Âå¡Ë